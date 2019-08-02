Пензенские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты. СХЕМА

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, троллейбусы №9 при следовании из Арбеково будут двигаться от остановки «Автодорожный колледж» по проспекту Победы и далее по маршруту, троллейбусы №8 с улицы Карпинского поедут по улицам Ленина – Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева и далее по маршруту. Автобусы и маршрутки №40, двигающиеся с улицы Крупской, поедут по улицам Циолковского - Леонова – проезд Байдукова и далее по маршруту.

Планируется, что работы завершатся до 20 часов 9 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».