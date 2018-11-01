Пензенские авиамоделисты сразились за звание лучшего

Пензенские школьники смогли почувствовать себя настоящими пилотами. На базе станции юных техников №1 прошли соревнования по авиамодельному спорту. Ребята боролись за победу в турнире, посвященном памяти космонавта Виктора Пацаева, а их старшие коллеги выявили сильнейших на кубке Пензенской области.

К соревнованиям спортсмены подготовили самые разные модели - от совсем маленьких и скоростных до самолетов, размах крыльев которых сопоставим с человеческим ростом. Создание каждого из них заняло не одну неделю. По словам авиамоделистов, сборка - самая простая часть. Куда сложнее составить правильный чертеж и подобрать материалы.

«От них зависит вес модели, чем она легче, чем самолет будет лучше летать. Для этого нужно использовать специальное дерево бальса, которое растет в Эквадоре. Раньше оно было в дефиците, а сейчас можно легко достать», - рассказал методист станции юных техников №1 Герман Синявин.

Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах. Одни должны были развить максимальную скорость, другие - победить в гонке или выполнить самую сложную фигуру высшего пилотажа. Кроме того, прошли состязания копий реально существующих самолетов. Как отмечают наставники ребят, сейчас многие из них переходят во взрослый разряд, поэтому на соревнованиях много дебютантов. Однако были среди них и неоднократные победители различных турниров.

«Сначала было трудно, но потом привык. Чтобы модель хорошо полетела, нужно все правильно отрегулировать», - сказал участник соревнований Эльмир Алтынбаев.

Брать пример, юные спортсмены могут со своих старших коллег. В вечерней части соревнований за победу боролись опытные авиастроители, многие из которых обладают званиями мастеров спорта. Один из фаворитов турнира - член сборной России Александр Черясов. Он полюбил авиамоделирование в десять лет, и с тех пор ничего не изменилось.

«Прежде чем что-то создать, человек должен получить базу, знать, что из чего состоит и как работает. Пользоваться можно любым инструментом - механическим, электрическим, станками», - рассказал он.

Ребята соревнуются не только за медали. По результатам турнира каждый из них имеет возможность повысить свой спортивный разряд.