Пензенские авиамоделисты отправятся на открытый чемпионат в Финляндию

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27 марта 2018, 19:03Спорт
31 марта в Финляндии состоится открытый чемпионат по авиамодельному спорту (0+). На турнир подали заявки представители пяти стран, в том числе - России. В состав сборной вошли два воспитанника пензенской станции юных техников №1.
Свой летательный аппарат юный пензенский спортсмен назвал Тривии-1, размах крыльев - 600 миллиметров, вес - 45 граммов.
«Вся модель состоит из тоненьких карбоновых прутиков, которые связаны между собой ниточками, после чего все обматывается пленкой», - рассказал он.
Чем меньше весит модель самолета, тем медленнее она летает и тем проще выполняет фигуры пилотажа. А это - главный фактор для тех, кто участвует в соревнованиях по авиамодельному спорту. Как раз к турниру и готовятся пензенской станции юных техников №1. На днях они отправятся на открытый чемпионат Финляндии. Там им предстоит показать свои умения в управлении летательными аппаратами. Необходимо будет выполнить схему из 11 фигур пилотажа. Цена ошибки высока, одно неверное движение и конструкция может упасть и разбиться. Поэтому тренировались ребята долго и усердно, причем длительное время - без авиамоделей.
«Прежде чем выполнять фигуры в зале, мы учим и тренируем их с помощью симулятора на компьютере до автоматизма, то есть должны знать. Затем постепенно все по отдельности переносятся в зал, это намного сложнее, потому что в жизни совсем другие скорости», - объяснила Дарья Богданова.
Чемпионат Финляндии состоится 31 марта. Из Пензы ребята выезжают 28 числа. Их цель - конечно, победить и доказать, что российские авиамоделисты могут составить конкуренцию европейцам.
«Я думаю, что участники, с которыми мы отправляемся на соревнования, приобретут не только неоценимый опыт, но и друзей, а также посмотрят на зарубежную технику», - сказал методист станции юных техников №1 Пензы Герман Синявин.
Такая поездка в истории пензенского авиамодельного спорта - впервые. Инициативу поддержал губернатор. Турнир в Финляндии станет для юных техников большой тренировкой перед более серьезными соревнованиями. В 2019 году ребята станут участниками чемпионата мира.
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