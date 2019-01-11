Пензенские авиамаршруты не будут субсидировать на федеральном уровне

Пензенские компании-авиаперевозчики не получили от государства денежной поддержки на рейсы из областного центра в другие регионы страны.

Проблемы с рейсом «Пенза-Санкт-Петербург» периодически возникают уже в течение нескольких лет. Так, его отменяли и возобновляли снова и в 2013-м, и в 2015-м, и в 2016-м. Сейчас авиакомпания, которая выполняла этот перелет, не получила субсидию от государства на работу по маршруту. А значит, лишилась существенной денежной поддержки от государства и само существование авиасообщения между Пензой и культурной столицей рискует стать невыгодным перевозчику.

«В этих субсидиях заложен принцип достижения рентабельности, то есть через повышение цен или, помогая в перевозках», - сказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Сейчас на табло вылетов и прилетов - исключительно московские рейсы. Поясняя логику авиакомпании, которая обслуживает большую часть пензенских воздушных перевозок, в аэропорту замечают, курс взят не на прямые перелеты между Пензой и другими точками страны, а на трансферы через Москву, где самолеты авиакомпании в итоге оказываются больше загружены.

За что пензенским пассажирам стоит переживать в меньшей степени, это за собственный карман и уже существующие скидки на авиабилеты. Субсидия - это мера, на которую государство идет, чтобы поддержать авиакомпании, и со льготами для пассажиров их путать не стоит.