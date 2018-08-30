Пензенские артисты выступили в Орле

Первый день рабочей поездки пензенской делегации в Орловскую область завершился большим концертом. Причем выступали перед орловцами творческие коллективы из Пензы. Более половины членов делегации, которая отправилась за сотни километров для налаживания деловых контактов, - артисты.

Со сцены Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева, как визитная карточка Пензенского региона, прозвучала песня «18 лет» в исполнении солистки «Пензаконцерта» Марты Серебряковой. Яркая концертная программа стала приятным итогом первого дня рабочего визита пензенской делегации в Орловскую область.

«Мне приятно быть здесь, вместе со своими коллегами, учиться друг у друга. Мы хотим и дальше перенимать весь позитивный опыт», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Знаю, какую работу Иван Александрович проводит у себя в регионе по сохранению коллективов и как бережно относится к культуре. Спасибо за дружбу, мы всегда вам рады», - отметил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Впечатлениями от концерта готов был поделиться каждый зритель. Артисты в стихах, песнях и танцах рассказали о культурной, литературной и военной Пензе. Министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова отметила, насколько важно для танцоров и исполнителей выносить номера на суд незнакомой публики.

«Это как проверка на прочность, своего рода экзамен. Сегодня они представляли не только свое творчество, но и традиции региона. И мне кажется, что они отлично справились, это было видно по реакции зала», - рассказала она.

«Приехали артисты, губернаторы двух областей, концерт прошел на высоком уровне. Я прожила в Пензе 13 лет, замечательный, красивый город», - сказала жительница Орла Нина Хорнева.

Напомним, что в Орел прибыли 120 пензенцев - представители областного правительства, министры, депутаты, представители бизнеса. Главная цель рабочего визита - наладить межрегиональное взаимодействие в самых различных сферах между Пензенской и Орловской областями.