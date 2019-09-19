Пензенские артисты организовали творческий вечер в память Шукшина

«Негромкие юбилеи» (6+). Под таким названием в Пензе стартовал новый творческий проект. Литературно-музыкальные спектакли в его рамках посвятят писателям и поэтам, чьи юбилеи отметят в 2019 и 2020 годах. Премьерный вечер организовали в память Василия Шукшина. Писателю, актеру и режиссеру в июле 2019-го исполнилось бы 90 лет.

Его называли «последним гением русской литературы». Остроумие и глубокое понимание как деревенской, так и городской жизни - вот, что было присуще творчеству Василия Шукшина. Еще при жизни он покорил сердца своих читателей и зрителей, оставил богатое литературное наследие - свыше 100 рассказов, несколько пьес и повестей. Шукшин сыграл в 27 кинокартинах, еще к шести написал сценарии.

«Есть личности, юбилеи которых мы отмечаем масштабно - Пушкина, Лермонтова, Куприна, Белинского, а есть имена, которые, мне кажется, для России знаковые, серьезные. Я перечитал всего Шукшина и отправил ребятам рассказы, которые мне показались сценичными, а они уже выбрали самые близкие и интересные», - рассказал автор «Негромкого юбилея» Дмитрий Кусков.

Произведения Шукшина в рамках нового для Пензы проекта читают профессиональные актеры. Хотя эту постановку спектаклем не назовешь, скорее, литературно-музыкальным вечером.

«Немножко играем, но все равно мы читаем рассказы с текстами в руках. Практически импровизируем. Тексты настолько богаты, колоритны, они доставляют нам удовольствие. Надеемся, что и зрителю понравится», - сказал художественный руководитель пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

«Особенность проекта - в том, что в нем участвуют актеры двух самых хороших театров нашего города - ТЮЗа и областного драматического. «Негромкие юбилеи» нас объединили, я вот увиделся с однокурсницей», - рассказал актер пензенского драмтеатра Артем Тихомиров.

«Шукшин - это уникальный автор, в котором - вся душа народа, начиная от юмора и заканчивая болью», - отметила актриса театра юного зрителя Мария Путютина.



В часовую программу вошли пять рассказов. Художественное прочтение сопровождалось песнями Татьяны Стаильской и музыкой губернаторского ансамбля «Старгород». Следующий на очереди - «Негромкий юбилей» поэта Бориса Пастернака. Его отметят в феврале (6+).