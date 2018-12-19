Пензенские архивисты подвели итоги 2018 года

Пензенские архивисты отчитались о проделанной за 12 месяцев работе. Итоги деятельности подвели на последнем в 2018 году заседании общественного совета комитета по делам архивов. Особое внимание уделили результатам проверок, которые специалисты провели в трех районах Пензенской области.

К архивным документам они относятся очень бережно, ведь их работа - следить за тем, чтобы свидетельства истории региона оставались в целости и сохранности. На итоговом заседании общественного совета комитета по делам архивов пензенские специалисты подвели итоги уходящего года. Прежде всего, он запомнится им 100-летним юбилеем всероссийского ведомства. Также стало известно, какой из муниципальных архивов - лучший в регионе.

«Первое место занял архив Белинского района, второе поделили Вадинский и Наровчасткий», - рассказал заместитель председателя общественного совета комитета по делам архивов Пензенской области Николай Золотенков.

В 2018-м специалисты комитета по делам архивов провели в районах области три проверки. Они коснулись администрации Неверкинского района, а также межрайонной больницы Кузнецка. Кроме того, архивисты провели внеплановую проверку в Среднеелюзанском сельсовете Городищенского района. Большинство выявленных нарушений касались утраты документов, их ненадлежащего хранения, несоблюдения сроков передачи их в архив. Устранить все недочеты необходимо в течение года.

«На базе городского архива Кузнецка был проведен семинар, посвященный организации комплектования муниципальных учреждений и проведению паспортизации. На базе Бессоновской администрации прошло заседание выездной экспертно-проверочной комиссии», - сказала заместитель начальник комитета по делам архивов Пензенской области Татьяна Зеленова.

2019 год для пензенских архивистов вновь станет юбилейным. Однако теперь праздновать свое столетие будет региональное отделение ведомства, которое образовалось спустя год после всероссийского.