Пензенские архивисты почтили память бывшего директора госархива

40 дней прошло, с того момента, как не стало Татьяны Евневич. С 1978 года она трудилась в пензенском областном госархиве. В учреждении она работала старшим архивистом, научным сотрудником, ведущим научным работником отдела ведомственных архивов, заместителем директора и еще четверть века возглавляла архив. Экс-руководителя, которая 4 октября 2018 года после продолжительной болезни ушла из жизни, вспоминали коллеги.

Ей удалось сплотить коллектив и остаться в памяти коллег справедливым руководителем. В областном архиве в память о Татьяне Евневич открыли выставку ее книг, которые посвящены истории Пензенского края в разные годы (6+).

Сотрудники рассказывают, что Татьяна Алексеевна всегда старалась принимать участие в подготовке различных краеведческих изданий, теле- и радиопередач, проведении научных конференций.

«Она была инициативным и добрым человеком, но в то же время держала коллектив так, что все время ее директорства, а это 25 лет, никто не уволился по собственному желанию. Это говорит о многом. Она болела за каждого сотрудника, знала о его семейном положении и проблемах», - рассказала заместитель председателя комитета по делам архивов Пензенской области Татьяна Зеленова.

Вместе с Евневич, которая прошла путь от рядового специалиста до директора, Татьяна Зеленова проработала 25 лет. Вспоминает, что тогда для архивистов был сложный период. 1991 год - ликвидация коммунистической партии Советского Союза - в госархиве проводили колоссальную работу по приемке документов. 2000 год - растет число реорганизованных предприятий - в областное хранилище тогда поступило около 200 тысяч дел. Когда в архиве не знали даже, как пользоваться компьютером, именно Татьяна Евневич инициировала масштабную информатизацию.

«При ней впервые началась оцифровка документов. Архив был всем для нее, она жила им, проводила здесь большую часть не только рабочего, но личного времени», - сказал директор Государственного архива Пензенской области Павел Кашаев.

Сейчас архивисты готовят к печати издание, посвященное гражданской войне (12+). Над этой книгой Татьяна Евневич работала уже тогда, когда боролась с болезнью. Ее коллеги считают своим долгом выпустить книгу в свет. Первый том должен выйти до конца 2018 года.