Пензенские алиментщики задолжали детям 760 млн руб

Несколько сотен миллионов рублей должны жители Пензенской области собственным детям. Подавляющее большинство алиментщиков - мужчины, однако в числе злостных неплательщиков есть и женщины. Жительниц Шемышейского района, которые по различным причинам не желают финансово помогать своим детям, навестили судебные приставы и представители органов опеки.

С особым трепетом многодетная мама знакомит съемочную группу со своими пятью детьми от второго брака. А вот судебные приставы интересуются у Екатерины Гомоловой, когда она выплатит долг первому мужу, который воспитывает еще двоих ребятишек. Женщина, которая ни разу нигде официально не работала, а лишь подрабатывала в перерывах между декретами, говорит, что помогает детям, как может.

За три года собственным детям Екатерина задолжала свыше 430 тысяч рублей. Меньший долг, но не менее печальная жизненная история сложилась и у Светланы Яралиевой. Без ее материнской поддержки остались пятеро сыновей. 16-летний брак распался год назад - после скандала муж вывез из дома все имущество, а заодно забрал всех детей.

«А когда он мне детей отдает, он на меня просто клевещет. Зачем? Я как-то не касаюсь этого, чтобы лишний раз с ним вообще не связываться. Как он сказал, 50 тысяч в месяц мне должна будешь», - рассказала жительница с. Демкино (Шемышейский район) Светлана Яралиева.

Таких денег у безработной матери, естественно, нет. В планах у алиментщицы - трудоустроиться и забрать обратно на воспитание хотя бы двоих мальчиков. Пока же ее задолженность не уменьшается, а только растет. Судебные приставы напоминают, что за неоднократное уклонение от уплаты алиментов жителям региона грозит административное наказание.

«Если в последующем должник не начал или перестал выплачивать алименты, то уже привлекается к уголовной ответственности. Хочу сказать, что эта мера действенная. Многие должники уже после привлечения их к административной ответственности приступают к поиску работы, стараются выплачивать алименты, навещать своих детей. Бывают, конечно, исключения. Но они редки и заканчиваются уголовным наказанием», - пояснил , начальник шемышейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Юрий Талалаев.

Только в Шемышейском районе на контроле у судебных приставов - около 100 должников-алиментщиков. 20 из них уже заслужили статус злостных неплательщиков. От уплаты они уклоняются месяцами, а то и годами. В целом по региону количество горе-родителей достигло восьми тысяч. За ними тянется долг в 760 миллионов рублей.