Пензенские активисты займутся поиском госпитальных захоронений времен ВОВ

На Митрофановском кладбище Пензы привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны. Патриотическую акцию провели участники поискового движения региона, в том числе - школьники и студенты.

На Митрофановском кладбище захоронены красноармейцы, которые с 1943-го по 1945 погибли в пензенских госпиталях. Мало у кого из них потомки до сих пор живут в Пензе, об этом можно судить по количеству цветов на могилах, поэтому ухаживать за воинскими мемориалами особо не кому. За уборку взялись поисковики.

«Пришли, потому что это как дань уважения, памяти тем людям, которые воевали за страну, поэтому немного помочь - это лишь ничтожная плата за то, что они сделали для будущего поколения», - отметила член поискового отряда Алена Тетюшкина.

Патриотическую акцию провели участники отрядов «Поиск-Вездеход», «Энергетик» и «Комбат». К ним присоединились школьники, студенты, а также активисты Общероссийского народного фронта. Территорию очистили от прошлогодней листвы, отремонтировали ограждения, покрасили бетонные элементы. Акция уже стала традиционной. Этой работой бойцы занимаются с 2014 года, когда у поискового движения России появился проект «Дорога к обелиску». Его цель - привлечь молодежь к содержанию воинских мемориалов и изучению их истории.

«В перспективе - проведение акции «Солдатский лес», в результате которой будут высажены деревья в честь солдат, которые были найдены поисковиками на местах сражений. Она будет проводиться не в первый раз», - рассказал эксперт пензенского отделения Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

В 2018 году пензенские поисковики планируют начать работу по выверке всех госпитальных захоронений в регионе. Проект, который подали на конкурс президентских грантов, называется «В тылу герои не забыты». Ответ на заявку ждут к 1 июня.

«Если проект профинансируют, то мы будем заниматься сверкой и выверкой госпитальных захоронений, по которым создадим электронную базу данных. Это очень важно, потому что в последние годы активизировались жители других регионов страны и даже ближнего зарубежья, очень часто приходят запросы по поиску могил родственников», - сказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

На Митрофановское кладбище в 2018 году поисковики вернутся еще не раз. В ближайшие дни там должны посадить саженцы деревьев, а 9 мая туда придут уже с цветами, почтить память героев Великой Отечественной войны.