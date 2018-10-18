Пензенские активисты создали мемориал в память о погибших в Керчи

Пензенцы несут цветы к импровизированному мемориалу возле Дома молодежи. Трагедия, которая произошла накануне в Керчи, по последним данным, унесла жизни 21 человека, больше половины из них - это несовершеннолетние. Неравнодушные к чужой беде жители Пензы возложили гвоздики и розы к небольшому стенду с фотографиями и надписью «Керчь, мы с тобой».

Красные розы и гвоздики, игрушки и фотографии будут еще долго напоминать каждому о трагедии, которая произошла накануне в Крыму. По последним данным, жертвами стрелка в керченском политехническом колледже стал 21 человек, больше 50 оказались в больнице, десять - остаются в тяжелом состоянии.

«Это, конечно, следствие упущений, которые есть в целом в работе по воспитанию подрастающего поколения. Это влияние негативных факторов, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Пока следствие решает, что побудило студента четвертого курса устроить расправу, активисты, представители общественных организаций, министерств и ведомств готовятся к проверкам школ, детских садов, колледжей, институтов и университетов. Проверять будут все: от работы охраны до внеурочной деятельности студентов.

«Когда мы говорим о психологической службе, то он развита не во всех образовательных учреждениях, а стрессовых ситуаций, с которыми сегодня сталкивается молодежь, все больше и больше. Не все могут справиться с огромным потоком информации, которая вокруг нас», - отметил директор Дома молодежи Пензы Олег Куроедов.

В ближайшее время представители областного ЗакСобра планируют провести несколько круглых столов с участием правоохранительных органов. Их задача - решить, каким образом можно сделать жизнь пензенской молодежи безопаснее и не допустить подобной трагедии в регионе.