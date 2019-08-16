Пензенские активисты шокированы результатами анализов реки Мойки

Водоемы Пензы превратились в стоки канализации. К такому выводу пришли экологи. Активисты общественного движения «Зеленая волна» начали масштабную проверку Суры в тех местах, где в нее впадают другие речки. В этот раз они обследовали устье Мойки, которая уже несколько лет скрыта под землей. Результаты экспертизы шокировали активистов.

Гуляющие по набережной Мойки никогда не увидят саму реку. Она уже много лет заключена в бетонный коллектор и практически полностью протекает под землей, но в Суру впадает как раз там, где находится набережная. Правда то, что вытекает из трубы, сложно назвать рекой. Ее воды больше напоминают канализационные стоки. В этом убедились участники экологического движения «Зеленая волна», которые решили исследовать устье Мойки. Они взяли пробу воды на анализ. Экспертизу провели на месте с помощью мини-экспресс-лаборатории.

«Уровень соли составляет 0,35 миллиграмма на литр - это очень большой показатель. Для сравнения, в минеральном источнике, в роднике, - 0,32. Для города это критический показатель», - рассказал участник движения «Зеленая волна» Шамиль Коньков.

Эксперты утверждают, что только по содержанию соли в воде можно судить о том, что река загрязнена. Однако это видно и невооруженным глазом: в устье Мойки плавают строительные мешки, а из трубы с водой выходят сгустки грязи.

«Ужасает, в первую очередь, запах сероводорода. Невозможно дышать. И все это попадает в реку. Конечно, постепенно, вниз по течению вода становится чище, но непосредственно в Мойке она мутная, с неприятным запахом. В ней превышено содержание хлора, хрома, железа и очень много нитратов. Уже по этим показателям можно говорить о загрязнении воды», - сказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

По предположению общественников, причина такого химического состава воды - это наличие незаконных врезок в коллектор на протяжении всей подземной реки. Однако это не представляется возможным выяснить наверняка без проведения профессионального обследования.

«Результаты анализов и фотоматериалы отправим в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и остальные инстанции, возможно, в прокуратуру. Специалисты, которые находятся в этих органах, должны незамедлительно отреагировать на эту ситуацию, потому что она имеет место быть на протяжении многих лет», - рассказал главный аналитик информационно-аналитического центра взаимодействия в борьбе с экологическими проблемами и нарушениями в Пензе и области Максим Савинов.

Между тем, Мойка - не единственная подземная река, состоянием которой обеспокоены экологи. В такой же ситуации - Кашаевка, которая впадает в Суру в районе улицы Огородной под железнодорожным мостом. За устранение экологических нарушений активисты борются уже несколько месяцев, однако городская администрация пока не принимает никаких мер.