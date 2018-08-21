Пензенские активисты раздали более 500 антинаркотических листовок

В Пензенской области стартовала шестая акция «Сурский край - без наркотиков!» (0+). В течение месяца волонтеры вместе с правоохранительными органами и сотрудниками прокуратуры будут проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также на противодействие наркоугрозе.

В первый день акции на улице Московской специалисты многофункционального молодежного центра раздали более 500 информационных листовок.

«Основная цель - это информирование граждан о том, что наркотические вещества негативно влияют на здоровье. И, конечно, мы делимся контактами, куда можно гражданину обратиться, сообщить, если, например, где-то продают, употребляют запрещенные вещества», - рассказала специалист многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

«По итогам 2017 года в рамках проведенной акции, по факту сбыта наркотических средств, возбуждено шесть уголовных дел. Также ряд лиц привлечены к административной ответственности, за управлением транспортных средств в состоянии наркотического опьянения пойманы более 30 человек», - прокомментировал старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров.

Вместе с листовками жители получили буклеты с комиксами, где описаны самые популярные ситуации, с которых начинается знакомство с наркотическими веществами. Для пензенцев подготовили и информационные брошюры, где указан номер «горячей линии» - 523-523. Она будет работать вплоть до 17 сентября. Позвонив по номеру, пензенцы могут сообщить о фактах распространения запрещенных веществ, а также задать все интересующие вопросы о профилактике наркомании, реабилитации и ответственности.