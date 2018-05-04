Пензенские активисты привели в порядок захоронения ветеранов

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04 мая 2018, 19:26Образование
«Кто, если не мы?». Такое название получила гражданско-патриотическая акция, которая прошла в Пензе. На Мироносицком кладбище привели в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.
Студентов пензенского госуниверситета и членов регионального отделения Русского географического общества объединило общее дело. На Мироносицком кладбище в преддверии Дня Победы привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны.
«Для меня это еще одна возможность помочь людям, которые сделали очень много для будущего поколения, мы благодарны им за это», - сказал студент медицинского института ПГУ Никита Желудков.
Особое внимание на этот раз решили уделить захоронениям ветеранов войны, которые ушли из жизни уже в мирное время - в 50-60 годах. Брошенные могилы заросли травой и кустарником, на многих памятниках уже не видны черты лиц тех, кто когда-то защищал Родину.
«Мой дед пал на фронте в 1944 году. Ныне это Эстония, раньше - Эстонская ССР. И хочу сказать, что за его могилой там также ухаживают добровольцы», - рассказал председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
В планах активистов - привести в порядок не только захоронения ветеранов, расположенные в Пензе. 2018 год станет вторым, когда летние экспедиции школьников, работающих при региональном отделении Русского географического общества, будут искать заброшенные могилы в районе Сурского оборонительного рубежа. Инициаторы патриотической акции итогами 2017 года остались довольны.
«Они отчитались, привезли из экспедиции фотографии и координаты мест, которые мы просили, выполни порученные задания, таблицы заполнили», - сказал член президиума областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Олег Авдеев.
Организаторы акций по уборке захоронений воинов уверены, что участников подобных мероприятий с каждым годом будет становиться больше. У неравнодушных пензенцев будет возможность проявить себя в июне. В канун Дня памяти и скорби на Мироносицком кладбище активисты соберутся вновь.
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