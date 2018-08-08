Пензенские активисты предлагают презентовать туристам новые маршруты

Представители некоммерческих патриотических организаций обсудили судьбу туристического кластера Пензенской области. Они предложили концепцию, которая поможет развивать туризм по еще не освоенным направлениям. Это значимые объекты для народов, которые сотни лет проживали на территории области.

Активисты рассчитывают получить федеральную поддержку и войти в одну из программ по развитию регионального туризма.

«Сегодня проходят заявки на федеральном уровне, идет отбор по всем регионам России. К сожалению, Пензенская область немного опаздывает, но мы решили ускорить процесс, надеемся, что при включении серьезного туристического кластера мы получим возможность для развития интересных территорий региона и создать рабочие места», - сказала директор некоммерческой организации «Центр гражданского патриотизма» Мария Горбачева.

Так, вместо привычных маршрутов «Тарханы», музей Куприна и подземные пещеры в Наровчате, активисты предлагают туристам посетить истоки Хопра и реку Ардым, где находят следы рукотворных холмов.

Для того, чтобы войти в федеральную программу, представителям некоммерческой организации предстоит найти серьезные научные доказательства обоснованности новых туристических маршрутов.