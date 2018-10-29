Пензенские активисты подвели итоги проекта «Экологический патруль»

Участники отделения Русского географического общества Пензенской области подвели итоги масштабного проекта «Экологический патруль «Зеленой волны», который проходил с июля по октябрь.

Под руководством кураторов сотни волонтеров - в основном школьники и студенты - проводили исследования на участках главных рек и водоемов по всей области. С помощью экспресс мини-лаборатории активисты анализировали состав воды и почвы. Среди главных задач проекта - оценка экологического состояния природных компонентов региона и привлечение внимания общественности к сохранению геологических, водных и природных объектов. Самых активных участников наградили благодарственными письмами. Торжественная церемония прошла в Литературном музее.

«Проведена экспедиция по Морозовскому дендрарию, который не был обследован с развала Советского Союза, также по Сурскому водохранилищу и изучены истоки реки Мокша», - рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Благодарностями отметили также съемочную группу телеканала «Экспресс», которая работала над созданием фильмов (16+) о деятельности движения «Зелена волна». Их можно найти на официальном сайте ТРК, в разделе «спецпроекты».

Отметим, что результаты экспедиций лягут в основу отчета об экологическом состоянии Пензенской области. Он будет опубликован на сайтах Русского географического общества и Росприроднадзора. Также итоги подведут в рамках научно-практической конференции, которая пройдет в ноябре (16+).