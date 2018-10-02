Пензенские активисты ОНФ проверили заброшенные стройки города

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили заброшенные стройки Пензы, а вернее то, насколько они доступны. Пока что общественникам известно о трех заброшенных и неохраяемых стройках. На двух из них пострадали дети.

За годы замороженного строительства в Заводском районе погибла девочка. Около двух недель назад, по информации активистов, серьезные травмы получил подросток. У «парадного входа» на заброшенную стройку висит предупреждающая табличка о запрете фото и видеосъемки. Объяснить такое решение можно, разве что, вторжением в частную жизнь. Внутри стройки - склад мусора, постели бродяг, следы алкогольных трапез. Потолки уже обрушаются от дождей, и по-осеннему начинают желтеть деревья.

Действительно, хотя камеры наблюдения есть - на приезд активиста общероссийского народного фронта и съемочной группы охрана не реагировала. Оказалось, что эта стройка стоит больше десятка лет.

Вокруг заброшенной стройки на Западной поляне все же есть забор. Но преодолеть его не составит труда даже для школьника. Это место тоже отмечено трагическим случаем. Два года назад здесь погиб подросток. Внутри нет следов налаженного бродячего быта, зато довольно много граффити, видны протоптанные дорожки и следы обрушений.

«К сожалению, когда мы проводили письменную работу с чиновниками, убедились, что отсутствует какая-либо нормативная база по обращению с такими объектами. Мы внесли свое предложение, чтобы создать ее и перейти к общим моментам консервации подобных объектов», - сказал глава пензенского регионального исполкома ОНФ Сергей Мельников.

Собственников таких замороженных долгостроев активистам, как правило, установить удается. И пока это единственный отклик от местных властей и правоохранительных органов на многочисленные жалобы. На следующем этапе активисты ОНФ планируют обратиться к уполномоченному по правам ребенка в России и бывшему члену пензенского ОНФ Анне Кузнецовой.