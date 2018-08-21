Пензенские активисты очистили правый берег Суры от отходов

Пока на одной стороне набережной реки Суры идут строительные работы, другая с каждым днем все больше и больше утопает в отходах. Вдоль всего берега разбросаны пластиковые бутылки, бумажные коробки, стекла и прочий мусор. Регулярные акции по уборке помогают исправить ситуацию, но ненадолго. В этом убедились участники движения «Зеленая волна» пензенского отделения Русского географического общества.

Не помогают ни так называемые «Дни чистоты», ни различные экологические акции. Бытовые отходы появляются вновь и вновь. От подвесного вплоть до Бакунинского моста нет ни одного свободного от мусора места.

Активисты оценили состояние заброшенного берега. Год назад они проводили там большую уборку. Теперь же - вывод очевиден - очищать территорию нужно снова.

«В 2017-м убирали все вручную, непонятно, зачем все это делали, люди снова загрязнили набережную, они почему-то не в состоянии выкинуть за собой мусор», - сказала участница движения «Зеленая волна» Алина Курмаева.

Волонтеры осмотрели весь берег. Последствия пребывания людей на правой стороне набережной для начала зафиксировали на фотокамеры.

«Создадим сборник научных экспедиций наших трудов, куда ездили, чем занимались», - рассказала участница движения «Зеленая волна» Алина Евсеева.

«Будем искать ответственных за это, потому что любая территория кому-то принадлежит и ее обязательно нужно убирать. В первую очередь, хочется донести до каждого человека, что когда вокруг чисто - это хорошо, мы должны держать набережную реки в чистоте», - сказала член совета пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

Этим летом у волонтеров стартовал новый проект под названием «Экологический патруль Зеленой волны» (12+). В его рамках участники движения планируют провести подобные рейды на основных участках главных рек и водоемов региона, а затем привести их в порядок.



«Таким образом, мы выявим еще больше загрязненных мест, чтобы Пензенская область была красивой и чистой. Проект подразумевает выезды вместе с нами надзорных органов. Все будет пять эко-туров», - рассказала руководитель проекта «Экологический патруль Зеленой волны» Ольга Ильина.

Кроме рейдов, участники движения проводят исследования самих рек и водоемов, изучают флору и фауну, а также состояние почвы. Итоги проекта подведут в ноябре. Также по результатам этой работы будет издано методическое пособие.