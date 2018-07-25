В Пензе инвалидам сложно ездить в общественном транспорте

Административные здания Пензы становятся все более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов-колясочников устанавливают пандусы, для слабовидящих оборудуют помещения со специальными трафаретами. Однако «Доступная среда» в некоторых социальных учреждениях остается за пределами досягаемости для маломобильных граждан. Как сделать ее ближе, выясняли на совете по делам инвалидов при губернаторе Пензенской области.

Пензенские активисты во главе с начальником управления внутренней политики региона Павлом Масловым приступили к обсуждению насущных проблем в области доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. За 2017 год удалось сделать многое: стали доступнее несколько административных учреждений, их оборудовали в соответствии с нормативами, и теперь попасть внутрь таких зданий людям-инвалидам не составляет труда. Однако чтобы добраться до тех самых учреждений, нужно преодолеть другую преграду - городской общественный транспорт.

Жители жалуются, что номера некоторых маршрутов не видно в темное время суток, а чтобы забраться внутрь, человеку на коляске нужно очень постараться. К тому же постоянно приходится напрягать слух, чтобы не проехать свою остановку: их названия, зачастую, объявляют неразборчиво.

«Работа ведется. В адрес перевозчиков постоянно высказываются нарекания, даже выписываем штрафы. Не снимает этот вопрос с контроля, будет продолжать его курировать», - сказал Павел Маслов.

Адаптация инвалидов в современном обществе - одна из главных задач, на который активисты намерены заострить внимание. Положительных примеров для деятельности в этом направлении масса: такую работу давно ведут в пансионатах и детских интернатах.

«Хорошо, что мы переходим к вопросам организации жизни конкретного человека, который обладает теми или иными способностями. Чтобы не только доступность к искусству, спорту, но и в другие сферы жизнедеятельности», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров.

Специалисты намерены активизировать работу в этом направлении.