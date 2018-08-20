Пензенские активисты исследуют все реки и водоемы области

В регионе стартовал масштабный проект местного отделения Русского географического общества «Экологический патруль Зеленой волны» (12+). Цель - исследовать все реки и водоемы Пензенской области и узнать, в каком состоянии они находятся. Его реализуют на средства президентского гранта. Одну из первых экспедиций организовали в Мокшанский район. Там активисты исследовали пруд Истоки и верховье реки Мокши.

Активисты приехали на пруд во второй раз. Сейчас их задачей было проверить, изменилось ли состояние водоема с 2017 года.

Самый первый анализ - химический состав воды. Его проводят с помощью мини-экспресс-лаборатории. Помимо температуры, определяют еще несколько показателей качества. Исследование занимает не более 30 минут.

«Мы посмотрели содержание хлора, хрома, железа, нитратов и pH-уровень воды. По предварительным данным, она нейтральная. Концентрация вредных веществ не превышает допустимых концентраций», - рассказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

Следующий этап работы - уже на поверхности водоема. К месту проведения исследования небольшая группа отправилась на лодке.

«Задача - рассмотреть не только свойство воды, ее обитателей, собрать материал для лаборатории, но и изучить обнажение», - сказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Лариса Жигулина.

Обнажение - это выход коренных горных пород на поверхность Земли. Их исследование - одно из ключевых у геологов. Минералы также изучат, но прежде, чем выходить на крутой берег, чтобы собрать образцы, на месте анализируют водную флору и фауну.

«Мы видели в 2017-м улиток, прудовиков, комаров, сверяли по таблице, сколько это в баллах. Тогда получилось примерно 13, что относится к уровню умеренного загрязнения», - рассказала участница движения «Зеленая волна» Варвара Иваха.

Пока одни на воде, другие - в полях. Также необходимо изучить ландшафты долины верховий реки Мокши: описать, какие там растут растения, и провести анализ состава почвы.

На основе исследований волонтеры подготовят аналитический отчет, который направят в природоохранные органы и правительство Пензенской области. На этой неделе активисты движения «Зеленая волна» проведут экологическое исследование и других участков реки Мокши, а также Суры и Сурского водохранилища.