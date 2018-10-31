Пензенские актеры произвели фурор на Кипре

Произвели фурор - это, пожалуй, главный итог поездки делегации пензенского театра драмы на Кипр. Показать зарубежной публике спектакль «В зале есть врач?» удалось в рамках международного культурного проекта «Российские театральные сезоны на Кипре», который проходит под патронажем посольства нашей страны и российского центра науки и культуры в Республике.

«На Кипре реагируют иначе. На фразы и юмор, который заложен в пьесе, в России воспринимают, молча, потому что привыкли к этому, а там смеются, вообще очень открытая публика», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Спектакли шли в сопровождении субтитров на греческом и английском языках, потому что в зале присутствовали не только наши соотечественники, но и коренные киприоты. Пьесу молодого московского драматурга Елизаветы Трусевич об удивительной встрече знаковых фигур русской литературы Пушкина, Чехова и Булгакова увидели жители двух городов - столицы Кипра Никосии и Пафоса.

«Пьеса о врачах и писателях. О том, что автор произведений также произносит своеобразную клятву Гиппократа об ответственности за свои действия, выступая целителем человеческих душ», - отметил руководитель литературно-драматической части Пензенского областного драматического театра Виталий Соколов.

Проект «Российские театральные сезоны на Кипре» приурочен к Году театра, которым объявлен 2019-й. Ежемесячно на остров с гастролями будут приезжать ведущие столичные труппы и коллективы из российских регионов. Между пензенским театром драмы и российским центром науки и культуры Республики Кипр достигнута договоренность о создании нового проекта - спектаклей с участием местных непрофессиональных актеров.