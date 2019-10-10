Пензенские актеры показали фото со съемок нового фильма для Музея одной картины

Актеры Пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского поделились фото со съемок фильма о художнике Иване Айвазовском.

Пресс-служба Пензенского драматического театра на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала фото со съемок документально-художественного фильма для новой экспозиции Музея одной картины – «Секретные краски Айвазовского».

Съемки проходили на родине художника Ивана Айвазовского – в Феодосии.

Главную роль в фильме исполняет заслуженный работник культуры Пензенской области Евгений Панов, роль Юлии, первой жены художника, – Елена Павлова, второй жены Анны – Яна Дубровина. Ведущим документального фильма традиционно выступит Павел Тачков, пишет ИА «Пенза-Пресс».