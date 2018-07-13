Пензенские аграрии ввели в оборот более 19 тыс. га пустующих земель

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13 июля 2018, 14:03Общество
Пензенские аграрии ввели в сельскохозяйственный оборот более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни.
Сотрудники регионального минсельхоза совместно с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов области еженедельно посещают хозяйства для мониторинга ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель.
«С начала 2018 года уже введены в сельскохозяйственный оборот более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе - 4000 гектаров расчищено аграриями от древесно-кустарниковой растительности», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
Всего в этом году планируется ввести в сельхозоборот 45 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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