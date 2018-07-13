Пензенские аграрии ввели в оборот более 19 тыс. га пустующих земель

Пензенские аграрии ввели в сельскохозяйственный оборот более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни.

Сотрудники регионального минсельхоза совместно с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов области еженедельно посещают хозяйства для мониторинга ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель.

«С начала 2018 года уже введены в сельскохозяйственный оборот более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе - 4000 гектаров расчищено аграриями от древесно-кустарниковой растительности», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Всего в этом году планируется ввести в сельхозоборот 45 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».