Пензенские аграрии – в числе лучших по приросту производства птицы

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25 декабря 2018, 15:37Бизнесновости
По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства страны, аграрии Пензенской области вошли в число тех, кто обеспечил наибольший прирост производства птицы.
«Прирост производства птицы обеспечили производители сельскохозяйственных организаций Тамбовской, Ростовской и Пензенской областей, а также Ставропольского края», - отмечено на официальном сайте ведомства.
Так, за 11 месяцев 2018 года производство птицы на убой в сельскохозяйственных организациях России выросло на 37,58 тыс. тонн и составило 5,6 млн тонн. В Пензенской области произвели 228,4 тыс. тонн птицы, это на 11,6% больше, чем в 2017-м, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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