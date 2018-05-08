Пензенские аграрии стали лидерами ПФО по темпам сева сахарной свеклы

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08 мая 2018, 17:37Общество
Сельхозтоваропроизводители Пензенской области посеяли сахарную свеклу на площади 27,5 тысяч гектаров.
Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ в стране о севе сахарной свеклы в российских хозяйствах всех категорий, Пензенская область занимает лидирующие позиции Приволжского федерального округа по темпам сева. Показатель равен 28,6%, регион опережает Мордовию и Саратовскую область, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
В 2018 году посевы сахарной свеклы в регионе планируется разместить на площади в 60 тысяч гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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