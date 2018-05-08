08 мая 2018, 17:37Общество

Пензенские аграрии стали лидерами ПФО по темпам сева сахарной свеклы

Сельхозтоваропроизводители Пензенской области посеяли сахарную свеклу на площади 27,5 тысяч гектаров.

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ в стране о севе сахарной свеклы в российских хозяйствах всех категорий, Пензенская область занимает лидирующие позиции Приволжского федерального округа по темпам сева. Показатель равен 28,6%, регион опережает Мордовию и Саратовскую область, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В 2018 году посевы сахарной свеклы в регионе планируется разместить на площади в 60 тысяч гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-1651221/

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