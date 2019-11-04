Пензенские аграрии собрали 1,9 млн тонн зерна

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 ноября 2019, 17:37Общество
Пензенские сельхозпроизводители в 2019 году получили 1 млн 901 тыс. тонн зерна.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в регионе составила 26,5 ц/га.
Больше всего урожая зерновых и зернобобовых собрали в хозяйствах Наровчатского, Спасского и Башмаковского районов. Средняя урожайность в Наровчатском районе составила 38 ц/га, в Спасском — 37 ц/га, в хозяйствах Башмаковского района - 36 ц/га, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 ноября 2019, 19:58Пензенская организация «Квартал Луи» отметила пятилетие
04 ноября 2019, 19:37Разные народы Пензенской области объединил костюмированный хоровод
04 ноября 2019, 19:33В Пензу на турнир по спортивным танцам съехались более 100 участников
04 ноября 2019, 19:26Всероссийскую акцию «Ночь искусств» посетили тысячи пензенцев
04 ноября 2019, 19:07Семья из Цыганского поселка рассказала о своих традициях
04 ноября 2019, 19:03Пензенцы отметили День народного единства
04 ноября 2019, 17:37Пензенские аграрии собрали 1,9 млн тонн зерна
04 ноября 2019, 15:34В Кузнецке из аварийного жилья переселили 19 человек