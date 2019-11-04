Пензенские аграрии собрали 1,9 млн тонн зерна

Пензенские сельхозпроизводители в 2019 году получили 1 млн 901 тыс. тонн зерна.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в регионе составила 26,5 ц/га.

Больше всего урожая зерновых и зернобобовых собрали в хозяйствах Наровчатского, Спасского и Башмаковского районов. Средняя урожайность в Наровчатском районе составила 38 ц/га, в Спасском — 37 ц/га, в хозяйствах Башмаковского района - 36 ц/га, пишет ИА «Пенза-Пресс».