Пензенские аграрии приступили к уборке кукурузы

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, ссылаясь на информацию районных агрономических служб, кукуруза на зерно убрана с площади 53 гектаров, валовой сбор составляет 214 тонн при средней урожайности 40 ц/га.

В этом году аграриям предстоит собрать урожай культуры с площади 28,8 тыс. гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».