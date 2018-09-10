Пензенские аграрии приступили к уборке кукурузы

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10 сентября 2018, 17:59Общество
В Башмаковском районе Пензенской области началась уборка урожая кукурузы.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, ссылаясь на информацию районных агрономических служб, кукуруза на зерно убрана с площади 53 гектаров, валовой сбор составляет 214 тонн при средней урожайности 40 ц/га.
В этом году аграриям предстоит собрать урожай культуры с площади 28,8 тыс. гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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