Пензенские аграрии принимают участие во всероссийской выставке «Золотая осень»

Как сообщает пресс-центр областного правительства, свою продукцию в столицу привезли 67 пензенских компаний, в том числе - «Дамате», «Черкизово», «Русмолко», «Грибная компания», «Кувака», «Объединенные ликероводочные заводы», а также небольшие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

На стенде Пензенской области, общая площадь которого составляет 110 квадратных метров, представлено для дегустации все, что производится в регионе: овощи и фрукты, колбасные и хлебобулочные изделия, молочная продукция, рыба, консервы и соленья, грибы, мед, ягоды, кленовый сироп, лимонад, соки, сыры, кондитерские товары.

«Мы не первый год участвуем во всероссийском агропромышленном форуме, и всегда стенд Пензенской области привлекает огромное количество людей. Они готовы покупать пензенскую продукцию, что является лучшим доказательством качества и востребованности товаров», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

По темпам роста сельскохозяйственного производства за последние 15 лет Пензенская область занимает первое место в ПФО. Регион лидирует среди субъектов округа и по размеру среднемесячной зарплаты работников сельского хозяйства - 33062 рубля. Кроме того, Пенза - на первом месте в Российской Федерации по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель. В 2019 году возвращено в сельскохозяйственный оборот 40 тысяч га пашни, пишет ИА «Пенза-Пресс».