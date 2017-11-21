Пензенские аграрии поделятся опытом на Всероссийской конференции

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21 ноября 2017, 12:36Общество
21 ноября замминистра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов участвует в работе Всероссийской сельскохозяйственной конференции (18+) на тему: «Особенности и методы применения прямого посева (no-till) в условиях Саратовской области».
Мероприятие проходит в Саратове.
Директор «Русагропром» Каменского района Алексей Бабаев и глава крестьянского фермерского хозяйства «Ореон» Тамалинского района Юрий Буянов выступят от Пензенской области спикерами и экспертами по применению технологии нулевой обработки почвы, а также поделятся опытом работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Также участники конференции обсудят применение агротехнологии в климатических условиях Поволжья и изучат особенности работы с минеральными удобрениями при соблюдении технологии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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