21 ноября 2017, 12:36Общество Пензенские аграрии поделятся опытом на Всероссийской конференции 21 ноября замминистра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов участвует в работе Всероссийской сельскохозяйственной конференции (18+) на тему: «Особенности и методы применения прямого посева (no-till) в условиях Саратовской области».

Мероприятие проходит в Саратове.

Директор «Русагропром» Каменского района Алексей Бабаев и глава крестьянского фермерского хозяйства «Ореон» Тамалинского района Юрий Буянов выступят от Пензенской области спикерами и экспертами по применению технологии нулевой обработки почвы, а также поделятся опытом работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Также участники конференции обсудят применение агротехнологии в климатических условиях Поволжья и изучат особенности работы с минеральными удобрениями при соблюдении технологии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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