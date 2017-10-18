Пензенские аграрии намолотили 2,3 млн тонн зерна

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18 октября 2017, 15:03Общество
В Пензенской области, по данным агрономических районных подразделений, намолочено 2,3 млн тонн зерна.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, средняя урожайность зерновых и зернобобовых сельхозкультур региона составляет 36 центнеров с гектара.
Пензенцы ведут работы по уборке кукурузы на зерно. В настоящее время культура собрана с 531 гектара, намолочено 4,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 81 центнер с гектара. Культуру убирают аграрии Башмаковского, Земетчинского, Наровчатского и Пензенского районов.
Продолжаются сезонные работы по уборке сахарной свеклы и подсолнечника. Валовый сбор культур составляет соответственно 1 млн 533 тыс. и 52 тыс. тонн, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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