Пензенские аграрии довольны урожайностью озимых культур

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26 июля 2018, 19:28Общество
На полях Пензенской области началась уборка зерновых. Прогнозы по урожайности озвучил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков на заседании регионального правительства.
Первые цифры по урожайности озимых культур, а это 45 центнеров с гектара, порадовали аграриев. Однако пока рано говорить о средней урожайности по региону. Районы только приступают к массовой уборке зерновых.
«К сожалению, в течение весеннего и летнего периодов были негативные природные факторы. В двух районах, Шемышейском и Камешкирском, вводили режим ЧС. А в некоторых, Каменском, Нижнеломовском, Спасском, Кузнецком, Белинском и в ряде других, наблюдался дефицит осадков», - прокомментировал Андрей Бурлаков.
Тем не менее, в министерстве сельского хозяйства дают благоприятный прогноз по урожайности зерновых. Валовый сбор зерна в 2018 году должен составить два миллиона тонн. К уборочной кампании подготовлено более полутора тысяч зерноуборочных комбайнов. Современные уборочные машины были приобретены на средства федеральной программы.
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