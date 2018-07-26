Пензенские аграрии довольны урожайностью озимых культур

Первые цифры по урожайности озимых культур, а это 45 центнеров с гектара, порадовали аграриев. Однако пока рано говорить о средней урожайности по региону. Районы только приступают к массовой уборке зерновых.

«К сожалению, в течение весеннего и летнего периодов были негативные природные факторы. В двух районах, Шемышейском и Камешкирском, вводили режим ЧС. А в некоторых, Каменском, Нижнеломовском, Спасском, Кузнецком, Белинском и в ряде других, наблюдался дефицит осадков», - прокомментировал Андрей Бурлаков.

Тем не менее, в министерстве сельского хозяйства дают благоприятный прогноз по урожайности зерновых. Валовый сбор зерна в 2018 году должен составить два миллиона тонн. К уборочной кампании подготовлено более полутора тысяч зерноуборочных комбайнов. Современные уборочные машины были приобретены на средства федеральной программы.