26 июля 2018, 19:28Общество

Пензенские аграрии довольны урожайностью озимых культур

На полях Пензенской области началась уборка зерновых. Прогнозы по урожайности озвучил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков на заседании регионального правительства.

Первые цифры по урожайности озимых культур, а это 45 центнеров с гектара, порадовали аграриев. Однако пока рано говорить о средней урожайности по региону. Районы только приступают к массовой уборке зерновых.

«К сожалению, в течение весеннего и летнего периодов были негативные природные факторы. В двух районах, Шемышейском и Камешкирском, вводили режим ЧС. А в некоторых, Каменском, Нижнеломовском, Спасском, Кузнецком, Белинском и в ряде других, наблюдался дефицит осадков», - прокомментировал Андрей Бурлаков.

Тем не менее, в министерстве сельского хозяйства дают благоприятный прогноз по урожайности зерновых. Валовый сбор зерна в 2018 году должен составить два миллиона тонн. К уборочной кампании подготовлено более полутора тысяч зерноуборочных комбайнов. Современные уборочные машины были приобретены на средства федеральной программы.

Общество
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