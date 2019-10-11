Пензенские аграрии будут сотрудничать с белорусской компанией

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11 октября 2019, 12:03Общество
В рамках выставки «Золотая осень» заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков подписали соглашение о сотрудничестве.
Компания намерена помогать оснащать регион современной, высокопроизводительной уборочной техникой, оказывать содействие в поддержании на территории региона постоянно действующей выставки-ярмарки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов производства «Гомсельмаш» путем предоставления расширенного модельного ряда.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество с аграрным университетом и рассмотрели возможность демонстрации энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов «ПАЛЕССЕ» на полях Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Гомсельмаш» — белорусский производитель сельхозтехники. Компания производит модельные ряды машин различного назначения, что позволяет обеспечить техникой от одного производителя все основные технологические процессы растениеводства, от комплексной обработки почвы и посева до уборки урожая.
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