Пензенские 11-классники показали хорошие знания истории

Подведены итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) по истории для учащихся 11 классов. Пензенские школьники с ними справились успешно.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в Пензенской области работу выполняли 1095 учеников. По итогам проверки, сделали работу на «хорошо» 47,9 % учащихся и на «отлично» 43,4%.

Напомним, основная цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства страны и поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта. При разработке заданий ВПР за основу взяты вопросы школьного курса истории, пишет ИА «Пенза-Пресс».