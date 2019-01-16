Пензенская «Зоренька» взяла гран-при фестиваля «Кружева»

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16 января 2019, 19:07Культура
Группа пензенского хореографического ансамбля «Зоренька» завоевала гран-при на конкурсе-фестивале «Кружева» (6+), который прошел в Великом Устюге.
Средняя группа ансамбля изначально была настроена на то, чтобы выступить лучше всех. Так и вышло. Из четырех представленных на суд жюри танцев один выбрали для показа на гала-концерте. Этот новый номер, специально для которого были сшиты народные костюмы, и стал залогом победы.
«Дети готовились серьезно. Выдали максимально, что могли на данный момент. Конечно, нет предела совершенству, есть над чем работать. Были замечания, к которым прислушаемся», - рассказала преподаватель средней группы школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька» Наталья Годяцкая.
Два десятка детей, которые ездили танцевать в Великий Устюг, сопровождали родители. Они же и играли роль группы поддержки. И болели они не столько за своего сына или дочь, сколько за весь ансамбль в целом.
«Нужно смотреть, как выступает весь коллектив. Насколько слажено работают, взаимодействуют, выполняют поставленные перед ними задачи. Нам как родителям всегда нравится. Они много трудятся», - отметила жительница Пензы Людмила Шеварева.
Юные артисты не только отлично потрудились, но и хорошо отдохнули. После успешного участия в конкурсе они устроили праздник в виде прогулки по родине Деда Мороза, а потом и по столице России.
Впереди у танцоров - новые тренировки. Кроме кубка, в качестве специального приза коллектив получил приглашение уже на международный конкурс-фестиваль «Юла» (6+), который пройдет летом в Туле.
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