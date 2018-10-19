Пензенская жилинспекция выписала штрафы на 6 млн руб

Управление Госжилстройтехинспекции опубликовало данные о проделанной за девять месяцев работе. За это время ведомство провело более двух тысяч проверок и выписало штрафы почти на 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба управления, с начала года провели 2043 проверки, выдали 740 предписаний. Чаще всего нарушения касались ремонта фасада, балконных плит, кровли, содержания подвалов, уборки территорий и др.

За административные правонарушения сотрудники управления составили в общей сложности 76 протоколов на общую сумму 5 757 000 рублей: за незаконную перепланировку, за нарушения лицензионных требований при управлении домами, за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте.

Кроме того, обследованы дома, исключенные из региональной программы капитального ремонта, составлено 98 заключений по признанию помещений непригодными для проживания, аварийными и подлежащим сносу или реконструкции.

Также по 10 домам удалось добиться переноса сроков капремонта на более ранние, еще по 98 решение находится в стадии принятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».