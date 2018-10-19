Пензенская жилинспекция выписала штрафы на 6 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 октября 2018, 13:04Общество
Управление Госжилстройтехинспекции опубликовало данные о проделанной за девять месяцев работе. За это время ведомство провело более двух тысяч проверок и выписало штрафы почти на 6 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба управления, с начала года провели 2043 проверки, выдали 740 предписаний. Чаще всего нарушения касались ремонта фасада, балконных плит, кровли, содержания подвалов, уборки территорий и др.
За административные правонарушения сотрудники управления составили в общей сложности 76 протоколов на общую сумму 5 757 000 рублей: за незаконную перепланировку, за нарушения лицензионных требований при управлении домами, за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте.
Кроме того, обследованы дома, исключенные из региональной программы капитального ремонта, составлено 98 заключений по признанию помещений непригодными для проживания, аварийными и подлежащим сносу или реконструкции.
Также по 10 домам удалось добиться переноса сроков капремонта на более ранние, еще по 98 решение находится в стадии принятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 октября 2018, 16:07На пензенскую пенсионерку напали на остановке
19 октября 2018, 15:37Иван Белозерцев занял 18 строчку рейтинга губернаторов-блогеров
19 октября 2018, 15:06Пензенские театралы отправятся на всероссийский фестиваль
19 октября 2018, 14:36В Башмаковском районе огонь уничтожил деревянный дом
19 октября 2018, 14:06В кузнецких детсадах не соблюдали температурный режим
19 октября 2018, 13:36На ул. Пушкина пешеход пострадал из-за ДТП с четырьмя авто
19 октября 2018, 13:04Пензенская жилинспекция выписала штрафы на 6 млн руб
19 октября 2018, 12:34В Пензе скончался зампред областного отделения РГО Олег Авдеев