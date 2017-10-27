29 октября 2017, 15:26Спорт Пензенская «Юность» сыграет два матча с «Вологдой-Чевакатой» Пензенская «Юность» отправилась в Вологодскую область, где сыграет два матча с местной «Вологдой-Чевакатой» в рамках очередного тура чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги».

Затем дружину Дмитрия Нестеровского ждут еще в трех российских городах. В ходе большого выездного турне «Юность» сыграет Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске. Перед клубом стоит задача набрать в ближайшие три недели максимально возможное количество очков.

«Пока еще не видели те команды толком, потому что во всех командах практически прошли большие изменения, поэтому будем двигаться от игры к игре, от команды к команде», - рассказал директор Бк «Юность» Андрей Евстратов.

Напомним, после четырех стартовых матчей сезона «Юность» возглавляет турнирную таблицу со 100-процентным результатом. Пензенская команда набрала восемь очков из восьми возможных. Следом идет дубль оренбургской «Надежды», который уступает пензенскому клубу по дополнительным показателям.

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