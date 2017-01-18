Пензенская «Юность» продолжает побеждать в играх чемпионата страны по баскетболу

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18 января 2017, 15:18Спорт
Пензенская «Юность» одержала восьмую победу кряду в чемпионате страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги. На первом этапе сезона клубам осталось сыграть по шесть матчей. По его итогам четырех лучших команды продолжат борьбу в финальном этапе за места с первого по восьмое. Пока дружина Татьяны Пашковой лидирует и не собирается сбавлять ход.
Уверенная игра - ключ к победе. С первых минут пензенская «Юность» домашнюю игру с командой «Казаночка-Академия» повела по собственному сценарию. Отработанные передачи и точные броски в корзину соперника позволили дружине Татьяны Пашковой удерживать первенство на протяжении всего матча. Особую роль во встрече сыграли и пензенские болельщики, которые ни на минуту не сомневались в победе баскетболисток «Юности».
Финальная сирена зафиксировала победу хозяек площадки со счетом - 77:67. Следующие две игры пройдут 30 и 31 января на пензенском паркете с дублем оренбургской «Надежды» - главным конкурентом за лидерство в турнирной таблице. Результат этих встреч во многом определит положение команд по итогам первого этапа, который завершится в конце февраля.
«Каждая игра важна, мы пока опережаем Оренбург всего лишь на два очка, каждая победа решает и дает какое-то преимущество. Тренерским штабом идет планомерный разбор противников, поэтому исправляем все недочеты в командной и индивидуальной игре», - сказал директор БК «Юность» Андрей Евстратов.
Два матча с дублем оренбургской «Надежды» станут последними играми первого этапа, которые пензенская «Юность» проведет на домашней площадке. Впереди у команды Татьяны Пашковой - выездная серия из четырех встреч в Красноярском крае и Новосибирской области.
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