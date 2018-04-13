13 апреля 2018, 19:48Спорт

Пензенская «Юность» обыграла ростовскую «Шахту»

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги» вышел на финишную прямую. 12 апреля пензенская «Юность» принимала на домашней площадке клуб «Шахты» из Ростовской области.

Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом хозяек площадки - 19:18. Буквально под копирку прошел и второй отрезок встречи. На большой перерыв команды ушли при счете - 38:37.

Гости сумели навязать свои игру в третьей четверти и даже вышли в лидеры 59:58, но «Юность» приложила максимум усилий, чтобы добиться победы. Финальная сирена зафиксировала победу дружины Дмитрия Нестеровского со счетом 76:73. Самыми результативными в составе пензенского клуба стали Ольга Сизякова, она принесла команде 20 очков, а также Полина Мартынова и Александра Плясова, они набрали по 14 очков.

Спорт
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