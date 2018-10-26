Пензенская «Юность» обыграла оренбургскую «Надежду-2»

Стартовая четверть сезона получилась для «красно-белых» тяжелой. Ни одной из команд не удавалось уйти вперед больше, чем на пять очков. Решающим стал второй игровой отрезок. Пензенские девушки раз за разом стали находить бреши в обороне соперниц. В середине четверти хозяевам площадки удался рывок, благодаря которому к большому перерыву они имели 18-очковое преимущество.

«Пока справляемся, в дальнейшем, думаю, нащупаем какие-то игровые связи и будет легче. Будет непростой сезон. Все команды укрепились. Для начала, надо выйти в плей-офф, конечно, хотелось бы занять место в четверке первого этапа», - сказал директор БК «Юность» Андрей Евстратов.

Во второй половине встречи игроки «красно-белых» продолжили наращивать свое преимущество, выиграв в каждой из четвертей. Итоговый счет - 77-45 в пользу дружины Дмитрия Нестеровского. Самой результативной по итогам встречи стала Ольга Сизякова, которая набрала 16 очков. Для нее этот матч стал первым в роли играющего тренера команды.