01 февраля 2017, 15:23Спорт Пензенская «Юность» не смогла обыграть «Надежду» Заключительная встреча на домашней площадке для пензенской «Юности» завершилась поражением. В напряженном матче команда Татьяны Пашковой уступила своему главному конкуренту в борьбе за лидерство в турнирной таблице - дублю «Надежды» из Оренбургской области.

Встреча «Юности» с дублем «Надежды» стала центральным противостоянием восьмого тура. С первых матчей сезона оба клуба прочно обосновались в верхней части таблицы и сейчас фактически обеспечили себе путевки в финальный этап, где развернется борьба за призовые места. Вопрос лишь в том, какая из команд возглавит подгруппу перед серией плей-офф.



«Хотелось бы, конечно, занять первое место, чтобы получить четвертую команду из другой подгруппы. Считается, что это более слабый соперник, хотя, мы их пока не видели, но подразумевается, потому что в следующем этапе первая команда в нашей группе играет с четвертой командной другой группы. Соответственно, надеемся, что больше шансов на успех пройти дальше», - сказал директор БК «Юность» Андрей Евстратов.

Первый период прошел за явным преимуществом «Надежды». Баскетболистки из Оренбургской области реализовали больше моментов, оторвавшись на восемь очков. Второй отрезок встречи прошел в равной борьбе, в третьем гости снова были сильнее. Разница составила уже 15 очков.



В заключительном периоде хозяйки площадки не смогли сократить отрыв. В итоге поражение - 53:65. На протяжении всей домашней серии «Юность» поддерживали игроки мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР». Чтобы посетить этот матч, футболистки даже попросили перенести собственную тренировку.

«Мы понимаем, что поддержка болельщиков всегда важна и хотели поддержать «Юность», так как на все игры ходим, с девчонками общаемся и рады им помочь. Иногда на выходных видимся, ходим в кино, в кафе, гуляем», - рассказала капитан МФК «Лагуна-УОР» Ксения Олькова.



Несмотря на поражение в последней домашней игре, «Юность» сохранила лидерство в турнирной таблице, опережая дубль «Надежды» на два очка. Впереди у дружины Татьяны Пашковой - выездная серия игр из четырех матчей. Она начнется в Новосибирске 22 февраля.

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