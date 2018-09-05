Пензенская «Юность» готовится к Кубку России

Баскетболистки пензенской «Юности» готовятся к старту нового сезона. В 2017 году команда стала бронзовым призером второго дивизиона «Суперлиги», поэтому цель на новый сезон - чемпионство. Кроме того, в конце месяца девушки отправятся на Кубок России (0+).

Команда будет выступать в обновленном составе. В межсезонье клуб покинули Елена Мельникова, Александра Плясова и Дарья Польникова. Пополнили команду молодые игроки - центровая Ирина Литвиненко, а также защитники Анастасия Абрамова и Дарья Позднякова. В новом клубе девушки чувствуют себя хорошо. Адаптироваться им помогают партнеры по команде.

«Город не большой, но уютный, мне здесь нравится. Клуб встретил хорошо, меня все устраивает, но пока немного непривычно», - сказала игрок БК «Юности» Ирина Литвиненко.

«Они новые люди в команде, поэтому к процессу нужно подходить внимательно. Девчонки молодцы, стараются, видно, что хотят работать, все-таки преследуем одну цель - победу», - отметила капитан БК «Юность» Юлия Калугина.

Изменения произошли и в тренерском штабе. В 2018 году за функциональное состояние игроков отвечает тренер по физподготовке. Кроме того, готовить команду к играм Дмитрию Нестеровскому помогает Ольга Сизякова. Она играла за «Юность» на протяжении десяти лет, после чего решила попробовать свои силы в другом клубе. В 2017-м спортсменка вернулась в коллектив и сразу стала одним из лидеров. В этом сезоне она будет исполнять обязанности играющего тренера.

«Пока не полностью готовы, но впереди еще две недели, а дальше игры покажут, но заряжены на победу», - сказала она.

Во второй половине сентября пензенские девушки отправятся в Ставрополь, где примут участие в Кубке России. Первый матч в рамках турнира подопечные Дмитрия Нестеровского проведут 20 сентября против местной «Ставропольчанки» (0+).