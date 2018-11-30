Пензенская «Вольница» презентовала новую программу «Золотая лестница»

Пензенский ансамбль «Вольница» выступил с новой программой, в которую вошли только популярные песни советской эстрады 60-80-х годов. Концерт получил название по одной из популярных песен Юрия Антонова «Золотая лестница». Выбор музыканты объясняют просто: слово «золотая» они связали с осенью, а «лестница» - с возрастом коллектива - в 2018 году ансамблю исполнилось 23 года.

Пензенский ансамбль казачьей песни «Вольница» удивил поклонников необычной концертной программой. Она полностью состояла из песен отечественной эстрады 60-80-х годов. Многие почитатели музыкального коллектива давно знают о второй жанровой стилистике ансамбля и любят ее также, как и удалые казацкие песни. Некоторые в этот вечер впервые знакомились с творчеством артистов.

На концерте прозвучали любимые многими шлягеры позднесоветской эпохи - «У берез и сосен», «Золотой маскарад», «Наши любимые», «Прекрасное воскресенье», «Золотая лестница». По словам художественного руководителя коллектива Вячеслава Гуляевского, он с удовольствием исполняет хиты ушедшей эпохи, так как, во-первых, они относятся к его раннему творчеству и временам молодости, а во-вторых, близки по духу к казачеству. Эти песни горячо любимы публикой и всегда воспринимаются зрителем с восторгом.

«Ездили в другие регионы. Стали постепенно внедрять в программу эстрадные песни, почитаемые народом. И они даже в казачьих краях - в Ростовской области и Краснодарском крае принимались на «ура», - рассказал Вячеслав Гуляевский.

В дальнейших планах «Вольницы» - начать подготовку к новой программе уже с казачьими и русскими народными песнями. Вновь порадовать публику артисты планируют уже весной (6+).