26 октября 2017, 19:04Общество Пензенская вневедомственная охрана празднует 65-летие 65-летие со дня основания в 2017 году празднуют подразделения вневедомственной охраны. 29 октября 1952 года постановлением Совета Министров была создана вневедомственная наружная сторожевая охрана при органах Министерства внутренних дел. С тех пор многое изменилось, однако суть службы осталась прежней - защита особо важных и режимных объектов, имущества граждан и организаций, а также охрана общественного порядка. В 2016-м структура стала частью Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Реагировать на каждый поступающий тревожный сигнал - такая задача стоит перед сотрудниками вневедомственной охраны. В этот раз на пульт дежурного пришла информация о вооруженном человеке, разгуливающем с ножом по городу. На место отправилась одна из групп задержания.

В среднем за сутки на пульт дежурного поступает более десятка сигналов. Вневедомственная охрана - одна из тех служб, которая действует быстро и оперативно.

Благодаря умелым действиям силовиков опасный преступник был пойман и обезврежен. То, что служба в Росгвардии, как в песне «опасна и трудна», сотрудники вневедомственной охраны предложили убедиться лично.

Автопатрулирование - лишь одна из многочисленных обязанностей «вохровцев». Однако насладиться видами города так и не удалось. По рации сообщили: всем экипажам в Октябрьском районе срочно прибыть на улицу Ладожскую в район железной дороги.

И это уже совсем не учебная тревога, а реальный вызов. Приехав на место, съемочной группе рекомендовали остаться в машине. Как выяснилось позже, в одном из частных домов было найдено тело мужчины. Произошло убийство. Его раскрытием займутся другие службы, а стражи порядка продолжили патрулировать Пензу. С 1 октября 2016 года вневедомственная охрана стала частью Росгвардии, но задачи у нее остались прежними.

«В настоящее время вневедомственная охрана является одной из основных наружных служб. Также группы задержания пресекают и раскрывают преступления по горячим следам. Единственное, что добавилось после вхождения в структуру Росгвардии - борьба с терроризмом и экстремизмом», - рассказал командир батальона полиции ОВО по Пензе Александр Фролов.

На боевом посту сотрудники службы будут и в свой профессиональный праздник. Он отмечается 29 октября.

Общество

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