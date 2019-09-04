Пензенская велосипедистка может попасть на Олимпиаду-2020

У пензенской велосипедистки Натальи Афремовой есть все шансы попасть на 32-е Олимпийские игры (0+), которые пройдут в 2020 году в Японии. К такому выводу пришел ее личный тренер на основе последних выступлений своей подопечной. Она стала чемпионкой России по велоспорту BMX. И сейчас все оставшееся время планируется потратить на тренировки и получение необходимых баллов.

Наталья Афремова на днях вернулась из Омска. Там проходили международные соревнования и чемпионат России по велоспорту BMX. На первом турнире она добавила в рейтинг своей команды 60 очков, а на втором - заняла первое место.

«Некогда отдыхать, Олимпиада не за горами, нужно готовиться и получить максимальное количество очков. Женская сборная России сейчас - на шестом месте. Если мы поднимемся и разместимся с третьего по пятое, получим две квоты на Олимпиаду, если на первое или второе, то три», - рассказала она.

Спортивный график 21-летней спортсменки - максимально плотный. Сейчас она отправляется в Москву. После этого летит на кубки мира в США и Аргентину. Оттуда возвращается в Россию, в Саранск, а потом ее ждет Япония, где можно будет ознакомиться с олимпийской трассой, выстроить стратегию тренировок и будущего выступления.

«Все идет хорошо. На данный момент она - лидер национальной команды по очкам, но еще есть время, гонок достаточно много. Желательно обойтись без травм, хотя они достаточно часты в нашем деле. И всем нужно работать не только на себя, но и на команду», - сказал главный тренер сборной Пензенской области по велоспорту ВМХ, личный тренер Наталья Афремовой Роман Кирсанов.

Скорее всего, российская сборная по велоспорту ВМХ сможет получить две квоты на Олимпиаду. И весьма вероятно, что одна из них достанется именно Натальи Афремовой.