25 июля 2019, 14:06Общество

Пензенская управляйка не следила за вентиляцией домов

Пензенская управляющая компания «Престиж» нарушила правила обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования.

Нарушение установили во время проверки. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что сотрудники управляйки проверяли дымовентиляционные каналы один раз в год, вместо двух, как это предписывают нормы. После проверки руководители компании заключили дополнительное соглашение с организацией, которая занимается обслуживанием дымоходов, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе добавили, что на первый раз генеральный директор управляющей компании отделался предупреждением, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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