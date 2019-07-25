Пензенская управляйка не следила за вентиляцией домов

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25 июля 2019, 14:06Общество
Пензенская управляющая компания «Престиж» нарушила правила обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования.
Нарушение установили во время проверки. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что сотрудники управляйки проверяли дымовентиляционные каналы один раз в год, вместо двух, как это предписывают нормы. После проверки руководители компании заключили дополнительное соглашение с организацией, которая занимается обслуживанием дымоходов, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
В пресс-службе добавили, что на первый раз генеральный директор управляющей компании отделался предупреждением, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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