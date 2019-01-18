Пензенская УК заплатит владельцам затопленной квартиры 150 тыс руб

Пензенская управляющая компания ответит за то, что вовремя не сделала крышу дома в селе Богословка.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, весной из-за плохой крыши и ливневой канализации квартиру, в которой проживают супруги с детьми, несколько раз затапливало во время дождя. Сельчане не смогли жить в сыром помещении с поврежденной электропроводкой и переехали к родственникам.

Семья обратилась в суд с иском на свою управляющую компанию «Вера». Они просили взыскать компенсацию в 173 051 рубль. В эту сумму они включили траты на ремонт потолка и пола – 45 451 рубль 10 копеек, проводки – 7 000 рублей, тумбы – 6 000 рублей, шкафа - 8 000, двери - 7 000, а также неустойку, штраф, судебные расходы - 20 000 рублей и компенсацию морального вреда - 5 000 каждому члену семьи.

Эксперты выяснили, что кровля действительно нуждалась в ремонте. Управляющая компания починила ее только тогда, когда жильцов уже несколько раз затопило.

В результате, управляйка должна будет заплатить пострадавшим 78 372 рубля за ремонт, 21 145 рублей за испорченную мебель, 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 59 758 рублей штрафа, а также 7 000 рублей на судебные расходы, 6 000 на экспертизу и 20 000 на представителя в суде.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».