Пензенская триатлонистка выступит на первенстве Европы

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09 апреля 2019, 13:36Спорт
В Ялте состоялось открытое первенство Республики Крым по триатлону среди юношей и девушек. В них принимали участие воспитанницы пензенской школы водных видов спорта.
В соревнованиях участвовали спортсмены пяти возрастных групп. Пензячки выступали в самой старшей – 2000-2003 годов рождения, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Девушки боролись за победу в дисциплине «триатлон-спринт», где им нужно было преодолеть 750 метров вплавь, 20 километров на велосипедах и пять километров бегом.
По итогам соревнований одна из них заняла второе место и получила право выступить в составе сборной на первенстве Европы (0+), которое пройдет в голландском Вирте с 31 мая по 2 июня. Вторая пензячка заняла шестое место, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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