Пензенская триатлонистка выступит на первенстве Европы

В Ялте состоялось открытое первенство Республики Крым по триатлону среди юношей и девушек. В них принимали участие воспитанницы пензенской школы водных видов спорта.

В соревнованиях участвовали спортсмены пяти возрастных групп. Пензячки выступали в самой старшей – 2000-2003 годов рождения, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Девушки боролись за победу в дисциплине «триатлон-спринт», где им нужно было преодолеть 750 метров вплавь, 20 километров на велосипедах и пять километров бегом.

По итогам соревнований одна из них заняла второе место и получила право выступить в составе сборной на первенстве Европы (0+), которое пройдет в голландском Вирте с 31 мая по 2 июня. Вторая пензячка заняла шестое место, пишет ИА «Пенза-Пресс».