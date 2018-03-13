13 марта 2018, 14:36Общество

Пензенская транспортная прокуратура нашла нарушения на таможне

В ходе очередной плановой проверки транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения прав сотрудников Пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни.

Так, выяснилось, что не организовано медицинское обслуживание сотрудников. Не был заключен договор с каким-либо медучреждением, поэтому работники не могут лечиться по месту работы.

Кроме того, с 2015 года ответственным за комплексное обслуживание и ремонт зданий не выдавали спецобувь. Личные карточки учета и выдачи средств индивидуальной защиты работников заполняются не полном объеме.

Также в трудовых договорах не прописаны такие обязательные условия как нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств. Дополнительные соглашения, устанавливающие данные обязательные условия труда, с работниками не заключались, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки руководству Саратовской таможни внесено представление, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 104
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-427512/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ