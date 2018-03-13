Пензенская транспортная прокуратура нашла нарушения на таможне

Так, выяснилось, что не организовано медицинское обслуживание сотрудников. Не был заключен договор с каким-либо медучреждением, поэтому работники не могут лечиться по месту работы.

Кроме того, с 2015 года ответственным за комплексное обслуживание и ремонт зданий не выдавали спецобувь. Личные карточки учета и выдачи средств индивидуальной защиты работников заполняются не полном объеме.

Также в трудовых договорах не прописаны такие обязательные условия как нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств. Дополнительные соглашения, устанавливающие данные обязательные условия труда, с работниками не заключались, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки руководству Саратовской таможни внесено представление, сообщает ИА «Пенза-Пресс».