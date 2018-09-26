26 сентября 2018, 13:02Общество

Пензенская свинья родила после уникальной операции от бесплодия

Свинья Роза из Пензы родила шестерых здоровых поросят после того, как ей провел операцию по лечению бесплодия робот-хирург.

Об том сообщил профессор Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев, пишут РИА Новости. По его словам, два поросенка похожи на папу Бориса – пятнистые, остальные – на маму.

Эксперты и дальше продолжат наблюдать за семейством: сможет ли еще забеременеть Роза, как будут расти и развиваться ее детеныши. Если все будет протекать благополучно, то в скором времени операции, которые делают роботы, можно будет проводить на людях. Это большой рывок в развитии роботохирургии.

Напомним, свинья Роза прославилась на всю страну, когда весной 2018 года ее выбрали для проведения уникальной операции, проведенной главным урологом Минздрава России Дмитрием Пушкарем, ему ассистировал робот-хирург. Животному удалили миому матки, и уже в июне стало известно, что свинья беременна, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-82055/

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