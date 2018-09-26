Пензенская свинья родила после уникальной операции от бесплодия

Свинья Роза из Пензы родила шестерых здоровых поросят после того, как ей провел операцию по лечению бесплодия робот-хирург.

Об том сообщил профессор Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев, пишут РИА Новости. По его словам, два поросенка похожи на папу Бориса – пятнистые, остальные – на маму.

Эксперты и дальше продолжат наблюдать за семейством: сможет ли еще забеременеть Роза, как будут расти и развиваться ее детеныши. Если все будет протекать благополучно, то в скором времени операции, которые делают роботы, можно будет проводить на людях. Это большой рывок в развитии роботохирургии.

Напомним, свинья Роза прославилась на всю страну, когда весной 2018 года ее выбрали для проведения уникальной операции, проведенной главным урологом Минздрава России Дмитрием Пушкарем, ему ассистировал робот-хирург. Животному удалили миому матки, и уже в июне стало известно, что свинья беременна, пишет ИА «Пенза-Пресс».