Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме - Атякшев

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28 мая 2019, 16:36Общество
28 мая на линию вышли 132 бригады скорой, которые полностью укомплектованы и готовы к обслуживанию пензенцев.
В пресс-службе областного минздрава уточнили, что отказов в оказании помощи со стороны медперсонала нет.
«Пензенская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать в штатном режиме. Сбоев нет», - сообщил главный врач станции скорой помощи Владимир Атякшев.
27 мая медики приехали на 1215 вызовов. За утро 28 мая специалисты помогли уже примерно 200 местным жителям.
«На областной станции скорой медицинской помощи трудятся 1804 постоянных сотрудника, а также 138 совместителей. Из них 76 врачей, 909 средних медицинских работников и 595 водителей. За четыре месяца 2019 года размер средней зарплаты специалистов со средним медицинским образованием составил 29,4 тыс. рублей, врачей – 54,31 тыс.рублей», - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об «итальянской забастовке» на станции скорой медпомощи. Почему эксперты назвали забастовку фейковой, можно прочитать здесь. Свое мнение также высказали известные пензенские медики, об этом – здесь и здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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